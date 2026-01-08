logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
BUSINESS & INNOVATION
breadcrumb-arrow
MARKET

S&P 500 ends lower; AI stocks lift Nasdaq

MARKET
1 hour ago
logo
logo
logo
us stockwall street

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Chip stocks jump on AI optimism; Dow ends at record high
MARKET
07-01-2026 05:19 HKT
Dow hits record, energy stocks end higher after US strikes Venezuela
MARKET
06-01-2026 05:33 HKT
Wall Street ends year's final session lower but ends 2025 with big annual gains
MARKET
01-01-2026 05:17 HKT
S&P 500, Nasdaq end flat in holiday-thin trade, Meta gains on deal
MARKET
31-12-2025 05:14 HKT
US stocks end down as tech shares drop ahead of New Year
MARKET
30-12-2025 06:18 HKT
Dow, S&P 500 close at record highs as Santa rally starts
MARKET
25-12-2025 02:58 HKT
S&P registers record close as growth stocks advance
MARKET
24-12-2025 05:19 HKT
Wall Street advances with broad gains, tech gains continue
MARKET
23-12-2025 05:47 HKT
Wall St closes higher fueled by tech rally, soft inflation data
MARKET
19-12-2025 05:40 HKT
Wall Street closes lower as AI funding jitters drag tech stocks
MARKET
18-12-2025 05:06 HKT
From Eric Tsang’s daughter-in-law to Best Supporting Actress: Venus Wong wins for ‘The Queen of News 2’
HK & CHINA SHOWBIZ
05-01-2026 16:37 HKT
A flame burning natural gas is seen at an heavy-crude treatment plant operated by Venezuela's state oil company PDVSA, in the oil rich Orinoco belt, near Cabrutica at the state of Anzoategui April 16, 2015. Picture taken on April 16, 2015. REUTERS
China's oil investments in Venezuela
WEALTH & INVESTMENT
05-01-2026 21:30 HKT
File Photo
HKO records 10.9 degrees, coldest morning this winter
HONG KONG NEWS
23 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.