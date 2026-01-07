logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
BUSINESS & INNOVATION
breadcrumb-arrow
MARKET

Chip stocks jump on AI optimism; Dow ends at record high

MARKET
25 mins ago
logo
logo
logo
us stockwall street

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Dow hits record, energy stocks end higher after US strikes Venezuela
MARKET
06-01-2026 05:33 HKT
Wall Street ends year's final session lower but ends 2025 with big annual gains
MARKET
01-01-2026 05:17 HKT
S&P 500, Nasdaq end flat in holiday-thin trade, Meta gains on deal
MARKET
31-12-2025 05:14 HKT
US stocks end down as tech shares drop ahead of New Year
MARKET
30-12-2025 06:18 HKT
Dow, S&P 500 close at record highs as Santa rally starts
MARKET
25-12-2025 02:58 HKT
S&P registers record close as growth stocks advance
MARKET
24-12-2025 05:19 HKT
Wall Street advances with broad gains, tech gains continue
MARKET
23-12-2025 05:47 HKT
Wall St closes higher fueled by tech rally, soft inflation data
MARKET
19-12-2025 05:40 HKT
Wall Street closes lower as AI funding jitters drag tech stocks
MARKET
18-12-2025 05:06 HKT
Wall St ends mixed after paring earlier losses
MARKET
17-12-2025 05:22 HKT
From Eric Tsang’s daughter-in-law to Best Supporting Actress: Venus Wong wins for ‘The Queen of News 2’
HK & CHINA SHOWBIZ
05-01-2026 16:37 HKT
TVB awards: 'The Queen of News 2' sweeps 9 prizes, Bosco Wong and Charmaine Sheh win top acting honours
HK & CHINA SHOWBIZ
05-01-2026 00:34 HKT
Cold snap to arrive overnight as temperatures fall to 12°C, with colder days ahead
HONG KONG NEWS
05-01-2026 11:42 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.