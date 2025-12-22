logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
BUSINESS & INNOVATION
breadcrumb-arrow
MARKET

China Vanke's bondholders approve plan to extend grace period, reject repayment extension

MARKET
2 hours ago
logo
logo
logo
A person walks past by a gate with a sign of Vanke at a construction site in Shanghai, China, March 21, 2017. Picture taken March 21, 2017. REUTERS
A person walks past by a gate with a sign of Vanke at a construction site in Shanghai, China, March 21, 2017. Picture taken March 21, 2017. REUTERS
China Vankeextendgrace periodrejectextension

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
People queue near the glass Pyramid of the Louvre Museum to enter the museum which remains closed as its staff continue discussions on whether to extend a strike over pay and working conditions at the museum, the state of the museum's buildings and staffing issues, two months after a spectacular heist which saw thieves make off with jewels in broad daylight, in Paris, France, December 17, 2025. REUTERS/Abdul Saboor
France's Louvre museum remains shut as workers weigh strike extension
WORLD NEWS
17-12-2025 16:38 HKT
The company logo of China Vanke is displayed at a news conference announcing the property developer's interim results in Hong Kong, China August 22, 2016. REUTERS/Bobby Yip
China Vanke bondholders reject payment extension, raising default risk
MARKET
14-12-2025 15:45 HKT
Trump seen again pushing deadline on TikTok sale or divestment, source says
TECH & STARTUP
15-09-2025 10:58 HKT
Employees walk past a logo of Vanke at its headquarters in Shenzhen, south China's Guangdong province, November 2, 2015. REUTERS/Tyrone Siu/File Photo
China Vanke widens first-half loss by 21 percent to nearly 12 billion yuan
MARKET
22-08-2025 22:00 HKT
U.S. Secretary of the Treasury Scott Bessent. (Reuters)
Bessent says US has had very good talks with China on tariffs
MARKET
20-08-2025 10:16 HKT
US Treasury Secretary Scott Bessent speaks to reporters at the Capitol in Washington, DC, in June. Photo by REUTERS
Bessent says he will meet Chinese officials, discuss tariff deadline extension
MARKET
22-07-2025 21:16 HKT
Employees walk past a logo of Vanke at its headquarters in Shenzhen, south China's Guangdong province, November 2, 2015. REUTERS/Tyrone Siu/File Photo
China Vanke secures 3b yuan loans from shareholder Shenzhen Metro
MARKET
06-06-2025 21:59 HKT
MiniMax
Chinese AI firm MiniMax to launch HK IPO in early January to raise up to US$700 million
MARKET
5 mins ago
The Secretary for Financial Services and the Treasury, Christopher Hui (second right), chairs a briefing session on gold market development today (December 22) to introduce to the industry the Government's long-term strategy and overall direction for building an international gold trading market.
Central clearing system for gold to commence trial operation in 2026, Christopher Hui says
MARKET
1 hour ago
SING TAO
Hong Kong shares climb on signs of money inflows
MARKET
2 hours ago
Customs Seizes $13.78m worth of suspected smuggled cattle gallstones in private car
HONG KONG NEWS
21-12-2025 04:47 HKT
Wan Chai car park closure traps vehicles overnight, sparks dispute
HONG KONG NEWS
21-12-2025 14:08 HKT
HK records more than 230,000 visitors on Sat amidst festive celebrations
HONG KONG NEWS
10 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.