logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
HONG KONG NEWS

Tesla crashes into railings in Stanley, driver unhurt

HONG KONG NEWS
11 mins ago
logo
logo
logo
Stanley Tesla traffic accident

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
4 injured in three-vehicle 'chain' crash in Mong Kok, car overturns
HONG KONG NEWS
19-02-2026 02:52 HKT
Photo: FB
6 injured in three-vehicle crash on Tseung Kwan O Road
HONG KONG NEWS
19-02-2026 00:21 HKT
2 injured in Tolo Highway crash, lanes closed
HONG KONG NEWS
18-02-2026 00:16 HKT
Car flips on Texaco Road flyover in Tai Wo Hau, driver injured
HONG KONG NEWS
16-02-2026 00:57 HKT
Mercedes driver dies after crashing into seven-seater in Cheung Sha Wan
HONG KONG NEWS
12-02-2026 23:58 HKT
Car slams into shadow vehicle on San Tin Highway, no injuries
HONG KONG NEWS
11-02-2026 01:12 HKT
Sheung Shui traffic gridlock sparks chaos after evening accidents
HONG KONG NEWS
06-02-2026 01:40 HKT
2 injured in Tuen Mun crash, car overturns
HONG KONG NEWS
05-02-2026 23:50 HKT
4 injured as residential bus collides with coach in Tsing Yi
HONG KONG NEWS
29-01-2026 01:40 HKT
Motorcyclist injured in Yuen Long crash
HONG KONG NEWS
27-01-2026 23:44 HKT
(File Photo)
Insurance payout for Wang Fuk Court fire not $1m per flat, clarifies industry body
HONG KONG NEWS
20-02-2026 16:22 HKT
Frenchman offers to split lottery winnings with thieves who stole his card to buy winning ticket
WORLD NEWS
20-02-2026 05:41 HKT
Govt sets $8,000–10,500 per sq ft buyback for seven Wang Fuk Court blocks, totaling $6.8b
HONG KONG NEWS
21-02-2026 18:28 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.