NEWS
breadcrumb-arrow
HONG KONG NEWS

Caritas line handles over 300 scam debt requests, with one in three at suicide risk

HONG KONG NEWS
41 mins ago
scamsuicide

(Video) China confirms extradition of accused scam boss from Cambodia
CHINA NEWS
08-01-2026 18:43 HKT
Accused cyberscam boss Chen Zhi, target of US and China
CHINA NEWS
08-01-2026 13:13 HKT
Resurgence of 'dropped wallet' scam raises concerns
HONG KONG NEWS
08-01-2026 00:14 HKT
Over 100 investment frauds reported in a week, elderly victim loses nearly $7 million
HONG KONG NEWS
06-01-2026 14:06 HKT
Concert ticket scams surge amid New Year shows, costing over $1.4m
HONG KONG NEWS
02-01-2026 16:47 HKT
A view of the skyline in Singapore, January 27, 2023. REUTERS/Caroline Chia/File Photo
Singapore arrests man linked to Cambodian tycoon in alleged scam empire
WORLD NEWS
19-12-2025 19:48 HKT
Police warn of scammers posing as CLP executives to promote fake investment scheme
HONG KONG NEWS
17-12-2025 18:25 HKT
Photo by OLI SCARFF / AFP. Folk singer Emily Portman poses for a photograph holding a laptop displaying a screenshot of a counterfeit album falsely claiming to be created by her in Sheffield, northern England, on November 21, 2025.
'Easiest scam in the world': Musicians sound alarm over AI impersonators
WORLD NEWS
16-12-2025 15:32 HKT
FILE PHOTO: ChatGPT logo is seen in this illustration taken, March 11, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
ChatGPT blamed for US murder-suicide in lawsuit
WORLD NEWS
12-12-2025 12:16 HKT
Iran hangs man convicted in massive scam case
WORLD NEWS
07-12-2025 16:22 HKT
Former Miss Hong Kong 2009 Sandy Lau appointed key anti-crime and charity roles
HONG KONG NEWS
10-01-2026 20:25 HKT
(File photo)
Wang Fuk Court on-site residential redevelopment ruled out as impractical
HONG KONG NEWS
10-01-2026 13:49 HKT
Bus seatbelt law prompts debate over safety of standing passengers
HONG KONG NEWS
09-01-2026 17:52 HKT
