HONG KONG NEWS

HK to broadcast National Games at focal sites across 18 districts

HONG KONG NEWS
6 mins ago
National Games

HK sends largest-ever delegation to National Games with increased cash incentives for medalists
HONG KONG NEWS
15-10-2025 20:11 HKT
HK plans National Games torch relay route to showcase cultural charm, says John Lee 
HONG KONG NEWS
14-10-2025 13:44 HKT
A stroll among champions: New ‘Avenue of Olympic Stars’ lights up HK’s waterfront
HONG KONG NEWS
13-10-2025 13:38 HKT
Torch lit in Guangzhou to kick off one-month countdown for 15th National Games
HONG KONG NEWS
09-10-2025 14:41 HKT
Cross-border cycling event to use rolling road closures
HONG KONG NEWS
02-10-2025 03:01 HKT
HK Police Complete Nearly 2-Year Security Prep for National Games
HONG KONG NEWS
02-10-2025 02:49 HKT
HK to field record 700-athlete delegation at National Games
HONG KONG NEWS
30-09-2025 16:29 HKT
John Lee says Hong Kong will play the role of "superconnector" in the video speech. (Source: HKGIS)
John Lee encourages local entrepreneurs to embrace national development opportunities
HONG KONG NEWS
29-09-2025 16:52 HKT
Age not a barrier as 80-year-old joins National Games volunteers
HONG KONG NEWS
15-09-2025 00:59 HKT
HK para dance duo sweeps 3 golds, 3 silvers at National Games
SPORTS NEWS
08-09-2025 04:26 HKT
Father finds son dead in suspected auto-erotic asphyxiation pose
HONG KONG NEWS
5 hours ago
Pregnant couple falls to death in Tuen Mun after rejected abortion
HONG KONG NEWS
19-10-2025 18:04 HKT
Central Kowloon Bypass Yau Ma Tei Section to open on Dec 21: sources 
HONG KONG NEWS
22-10-2025 21:59 HKT
