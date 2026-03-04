logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__icon
BUSINESS
breadcrumb-arrow
FINANCE

US private payrolls increase in February, ADP says

FINANCE
5 hours ago
logo
logo
logo
A 'Now Hiring' sign is posted outside of a business on October 03, 2025 in Miami, Florida. Due to the U.S. Government shutdown the Bureau of Labor Statistics will not be releasing September's employment data. Joe Raedle/Getty Images/AFP (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A 'Now Hiring' sign is posted outside of a business on October 03, 2025 in Miami, Florida. Due to the U.S. Government shutdown the Bureau of Labor Statistics will not be releasing September's employment data. Joe Raedle/Getty Images/AFP (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
payrollsUSjobADP

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Bodies of Iranian sailors are taken out of a van and moved to the mortuary at Karapitiya Hospital after a submarine attack on the Iranian military ship Iris Dena off Sri Lanka, in Galle, Sri Lanka, March 4, 2026. (Reuters)
U.S. sub sinks Iranian warship off Sri Lanka, at least 80 dead
WORLD
4 hours ago
US likely to raise temporary global tariff rate to 15 percent this week, Bessent says
FINANCE
4 hours ago
U.S. Treasury Secretary Scott Bessent looks on as he speaks to the media, following the trade talks between the U.S. and China, in Kuala Lumpur, Malaysia October 26, 2025. REUTERS/Hasnoor Hussain
US Treasury Secretary Bessent says oil market well supplied amid Iran war
FINANCE
5 hours ago
US Secretary of the Treasury Scott Bessent, left, shakes hands with Chinese Vice Premier He Lifeng, right, during a bilateral meeting between the United States and China, in Geneva, Switzerland, on Saturday, May 10, 2025. (Reuters)
US, China trade chiefs to meet mid-March before Trump-Xi summit, Bloomberg News reports
CHINA
03-03-2026 14:20 HKT
U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping walk as they leave after a bilateral meeting at Gimhae International Airport, on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit, in Busan, South Korea, October 30, 2025. (Reuters)
Analysis - Attack on Iran could buoy Trump in talks with China's Xi
WORLD
03-03-2026 14:15 HKT
Smoke billowing from a fire and buildings damaged after an early morning Israeli strike on Beirut's southern suburbs. (AFP)
Trump warns of longer Iran war as Riyadh, Beirut hit
WORLD
03-03-2026 14:12 HKT
Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu gestures during a press conference with India's Prime Minister Narendra Modi (not pictured) in Jerusalem on February 26, 2026. (Reuters)
Netanyahu says US-Israel war on Iran 'not going to take years'
WORLD
03-03-2026 13:08 HKT
Anthropic logo is seen in this illustration taken May 20, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
US uses Anthropic AI, B-2 bombers and suicide drones in Iran strikes
INNOVATION
03-03-2026 10:37 HKT
A missile launched from Iran is pictured in the sky from the Bureij camp for Palestinian refugees in the central Gaza Strip on March 1, 2026. (AFP)
Israel vows intensified attacks: latest developments in US-Iran war
WORLD
02-03-2026 18:38 HKT
Cathay Pacific Airways
Airline shares fall as US-Iran conflict disrupts travel, raises oil prices
FINANCE
02-03-2026 16:28 HKT
source: Threads
Not just for seniors: teens turn to dim sum for emotional ‘Last Day’ send-off
SOCIAL BUZZ
02-03-2026 21:14 HKT
Man, 19, arrested for repeatedly slapping baby on light rail in Tin Shui Wai
SOCIAL BUZZ
23 hours ago
Gold rush in Yau Ma Tei as prices climb amid tensions
NEWS
03-03-2026 18:35 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.