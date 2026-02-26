logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
menu__iconmenu__icon
BUSINESS
breadcrumb-arrow
FINANCE

China central bank publishes rules to support cross-border yuan lending

FINANCE
26-02-2026 22:53 HKT
logo
logo
logo
Paramilitary police officers stand guard in front of the headquarters of the People's Bank of China, the central bank (PBOC), in Beijing, China September 30, 2022. REUTERS
Paramilitary police officers stand guard in front of the headquarters of the People's Bank of China, the central bank (PBOC), in Beijing, China September 30, 2022. REUTERS
PBOCyuan

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Paramilitary police officers stand guard in front of the headquarters of the People's Bank of China, the central bank (PBOC), in Beijing, China September 30, 2022. REUTERS
China encourages dollar buying to slow yuan ascent
FINANCE
27-02-2026 09:59 HKT
Chinese Yuan banknotes are seen in this illustration picture taken June 14, 2022. REUTERS
(Budget 2026) HK to expedite Chinese govt bond futures issuance in yuan internationalization push
FINANCE
25-02-2026 12:22 HKT
Chinese Yuan banknotes are seen in this illustration picture taken June 14, 2022. REUTERS
China's yuan hits near 3-year high on bets US tariff ruling will aid Chinese exports
FINANCE
24-02-2026 10:40 HKT
Paramilitary police officers stand guard in front of the headquarters of the People's Bank of China, the central bank (PBOC), in Beijing, China September 30, 2022. REUTERS
China's central bank promises financial support to boost domestic demand
FINANCE
10-02-2026 21:22 HKT
Zou Lan.
China to facilitate yuan investment and financing in Hong Kong: PBOC
FINANCE
26-01-2026 18:26 HKT
A China yuan note is seen in this illustration photo May 31, 2017. REUTERS
China lifts yuan guidance to stronger than 7/dlr level, first time since 2023
FINANCE
23-01-2026 10:53 HKT
The US dollar. Reuters
US Dollar retains global finance backbone with half share in December: SWIFT
FINANCE
22-01-2026 15:31 HKT
Paramilitary police officers stand guard in front of the headquarters of the People's Bank of China, the central bank (PBOC), in Beijing, China September 30, 2022. REUTERS
China leaves benchmark lending rates unchanged, as expected
FINANCE
20-01-2026 10:24 HKT
The sign of China's digital yuan, or e-CNY, is seen at the 2021 China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) in Beijing, China September 3, 2021. REUTERS/Florence Lo
China-led cross-border digital currency platform sees surge
FINANCE
16-01-2026 21:13 HKT
Paramilitary police officers stand guard in front of the headquarters of the People's Bank of China, the central bank (PBOC), in Beijing, China September 30, 2022. REUTERS
China cuts rates, signals more easing
FINANCE
15-01-2026 15:31 HKT
The Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) sails in the Arabian Sea on February 11, 2026. (AFP)
Iran Guards say 'struck' US aircraft carrier USS Abraham Lincoln with 4 ballistic missiles
NEWS
17 hours ago
(File photo)
HKO warns of possible thunderstorms and strong gusts early next week
NEWS
28-02-2026 19:54 HKT
Hundreds of HKers stuck in limbo after suspension of Dubai Airport
NEWS
19 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.