NEWS
breadcrumb-arrow
CHINA NEWS

Former Wuhan mayor expelled for bribery and sexual misconduct

CHINA NEWS
1 hour ago
Zhou XianwangCOVID-19

Zhou Xianwang (File Photo)
China probes Wuhan ex-mayor who presided over Covid response
CHINA NEWS
08-07-2025 14:21 HKT
Wang Yi says Venezuela situation draws international concern, sovereignty must be protected
CHINA NEWS
53 mins ago
Ireland's Taoiseach Micheal Martin arrives at a European Union leaders' summit in Brussels, Belgium, December 18, 2025. (Reuters)
Irish PM arrives in China for trade talks
CHINA NEWS
7 hours ago
Armed police officers stand in front of the Metropolitan Detention facility in the Brooklyn borough of New York, where ousted president Nicolas Maduro is expected to be held, on January 3, 2026 in New York City. (AFP)
China calls on US to 'immediately release' Venezuela's Maduro
CHINA NEWS
12 hours ago
Ireland Prime Minister Micheal Martin arrives at a European Union leaders' summit in Brussels, Belgium, December 18, 2025. REUTERS/Yves Herman
Irish PM Martin to visit China as Beijing shores up EU ties
CHINA NEWS
03-01-2026 18:51 HKT
China taxes condoms, contraceptive drugs in bid to spur birth rate
CHINA NEWS
02-01-2026 15:04 HKT
China's Xi to host South Korea's Lee from Sunday amid Japan tensions
CHINA NEWS
02-01-2026 13:53 HKT
Jiangxi biotech firm accident kills 3 after oxygen system fails
CHINA NEWS
01-01-2026 23:55 HKT
Lai Ching-te delivering a New Year’s Day speech at the presidential hall in Taipei. (AFP)
China says Taiwan leader's speech 'filled with lies': state media
CHINA NEWS
01-01-2026 15:01 HKT
China’s Xi hails nation's technological progress and renews pledge to take back Taiwan
CHINA NEWS
01-01-2026 12:35 HKT
Sham Shui Po phone repair shop staff foil investment scam targeting elderly women
HONG KONG NEWS
03-01-2026 21:21 HKT
Venezuelan President Nicolas Maduro (C) escorted by DEA agents inside the headquarters of the US Drug Enforcement Administration (DEA) in lower Manhattan, New York, on January 3, 2026. (AFP)
Maduro now in New York jail as Trump says US to 'run' Venezuela
WORLD NEWS
15 hours ago
Adrian Cheng backed Biren Technology in 2021 before the AI chip sector caught mainstream attention.
Adrian Cheng’s early bet on Biren delivers as GPU maker debuts in Hong Kong
WEALTH & INVESTMENT
03-01-2026 09:00 HKT
