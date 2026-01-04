logo
CHINA NEWS

China calls on US to 'immediately release' Venezuela's Maduro

CHINA NEWS
5 mins ago
Armed police officers stand in front of the Metropolitan Detention facility in the Brooklyn borough of New York, where ousted president Nicolas Maduro is expected to be held, on January 3, 2026 in New York City. (AFP)
Armed police officers stand in front of the Metropolitan Detention facility in the Brooklyn borough of New York, where ousted president Nicolas Maduro is expected to be held, on January 3, 2026 in New York City. (AFP)
A woman with two kids walks past a military vehicle at the border crossing with Venezuela in Cucuta, Colombia, on January 3, 2026, after US forces captured Venezuela's President Nicolas Maduro. (AFP)
Venezuelan capital quiet, streets empty after US strike
WORLD NEWS
2 hours ago
Venezuelan President Nicolas Maduro (C) escorted by DEA agents inside the headquarters of the US Drug Enforcement Administration (DEA) in lower Manhattan, New York, on January 3, 2026. (AFP)
Maduro now in New York jail as Trump says US to 'run' Venezuela
WORLD NEWS
2 hours ago
China's Xi to host South Korea's Lee from Sunday amid Japan tensions
CHINA NEWS
02-01-2026 13:53 HKT
Biren
China AI chipmaker Biren surges 82 percent on Hong Kong debut, kicking off 2026 listings
TECH & STARTUP
02-01-2026 10:33 HKT
Lai Ching-te delivering a New Year’s Day speech at the presidential hall in Taipei. (AFP)
China says Taiwan leader's speech 'filled with lies': state media
CHINA NEWS
01-01-2026 15:01 HKT
Chinese People's Liberation Army (PLA) soldiers fire a rocket into the air as they conduct military drills on Pingtan island, in eastern China’s Fujian province, the closest point to Taiwan, on December 30, 2025. (AFP)
China says 'successfully completed' Taiwan drills
CHINA NEWS
31-12-2025 18:51 HKT
China slams countries that criticised Taiwan drills as 'irresponsible'
CHINA NEWS
31-12-2025 17:11 HKT
A Taiwan Air Force Mirage 2000 fighter jet takes off at Hsinchu Air Base in Hsinchu on December 29, 2025. (AFP)
Japan says China's military drills around Taiwan 'increase tensions'
CHINA NEWS
31-12-2025 14:03 HKT
Hsieh Jih-sheng, deputy chief of the general staff for intelligence at Taiwan's defence ministry, points at a map during a press conference about China’s military drills around Taiwan, in Taipei, Taiwan December 30, 2025. (Reuters)
Taiwan stays on high alert as Chinese ships pull back after massive drills
CHINA NEWS
31-12-2025 12:01 HKT
A visitor walks past photos of home electrical appliances at China Import and Export Fair, also known as the Canton Fair, in the southern Chinese city of Guangzhou. REUTERS
China allocates 62.5 billion yuan for 2026 consumer goods trade-in scheme
MARKET
30-12-2025 19:58 HKT
(Photo from Reuters)
Trump announces capture of Venezuelan leader Maduro after US airstrikes rock Caracas
WORLD NEWS
20 hours ago
(File photo)
Missing Hong Kong investment boss found in Pok Fu Lam Reservoir after four-day ordeal
HONG KONG NEWS
03-01-2026 14:10 HKT
Sham Shui Po phone repair shop staff foil investment scam targeting elderly women
HONG KONG NEWS
17 hours ago
