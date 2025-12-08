logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
CHINA NEWS

Beyond the gamble: Macau glows this winter with arts, history and dazzling displays

CHINA NEWS
4 hours ago
logo
logo
logo
Macaufestive attractions

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Macau announces MOP 10,000 cash handouts for residents
CHINA NEWS
18-11-2025 20:37 HKT
Macau Chief Executive Sam Hou Fai
Macau’s CE to deliver 2026 Policy Address on November 18
HONG KONG NEWS
17-11-2025 16:45 HKT
From National Games to Grand Prix: an ultimate guide to unforgettable Nov in Macau
TRAVEL & LEISURE
05-11-2025 21:01 HKT
The NBA returns to the lucrative China market this week with two pre-season games following a six-year absence. (AFP)
Treading fine line, NBA money machine kicks into gear on China return
CHINA NEWS
12-10-2025 11:29 HKT
logo
Macau residents go fishing on flooded streets as Ragasa submerges city
CHINA NEWS
24-09-2025 17:53 HKT
Tropical Storm Tapah makes landfall in southern China, forcing evacuations and school closures
CHINA NEWS
08-09-2025 14:55 HKT
Carrie Tong. Photo from Manulife
Manulife HK, Macau customers gain access to 38,000 mainland hospitals
MARKET
02-09-2025 16:16 HKT
Secretary for administration, Eric Chan Kwok-ki. Picture provided by SINGTAO.
Chief Secretary Eric Chan hails new Beijing patriotic base as key to national identity
HONG KONG NEWS
21-08-2025 18:36 HKT
A black jack table at the Broadway Macau casino. Photo by REUTERS
Concert boosts Galaxy Entertainment's first-half profit 19pc to $5.24b
MARKET
12-08-2025 15:13 HKT
Macau raises disability subsidies to up to $20k annually for eligible residents
CHINA NEWS
04-08-2025 19:37 HKT
Man dies in fall from Hong Kong airport departure level
HONG KONG NEWS
19 hours ago
Taxi driver fined $4,300 over dispute after taking longer route
HONG KONG NEWS
9 hours ago
Olympian Vivian Kong wins tourism seat with 131 votes; rival takes 23
HONG KONG NEWS
16 hours ago
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.