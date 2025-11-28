logo
NEWS
breadcrumb-arrow
CHINA NEWS

Ex-TSMC executive's homes raided in Taiwan probe

CHINA NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
TSMC's logo is seen at the TSMC Museum of Innovation in Hsinchu, Taiwan, May 29, 2024. REUTERS/Ann Wang/File Photo
TSMC's logo is seen at the TSMC Museum of Innovation in Hsinchu, Taiwan, May 29, 2024. REUTERS/Ann Wang/File Photo
Pictures of two National Guard members and a picture of a suspect at a press conference in Washington, D.C., U.S., November 27, 2025. REUTERS/Nathan Howard
National Guard member dies as ambush in US capital becomes political flashpoint
WORLD NEWS
3 hours ago
Photo by PHILIP FONG / AFP Japan's Prime Minister Sanae Takaichi (L) gestures as US President Donald Trump delivers a speech in front of US Navy personnel on board the US Navy's USS George Washington aircraft carrier at the US naval base in Yokosuka on October 28, 2025.
Japan denies report that Trump told PM not to provoke China on Taiwan
WORLD NEWS
15 hours ago
A woman walks past a street lined with Taiwanese flags, in Kinmen, Taiwan, October 19, 2025. REUTERS/Ann Wang
Japan will pay 'painful price' if steps out of line over Taiwan, China military says
WORLD NEWS
20 hours ago
An Intel logo appears in this illustration taken August 25, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Taiwan raids former TSMC exec's home in trade secrets probe
CHINA NEWS
27-11-2025 12:25 HKT
Japan's Prime Minister Sanae Takaichi speaks to the media after a telephone call with U.S. President Donald Trump, at her official residence in Tokyo, Japan, November 25, 2025. REUTERS/Issei Kato
Trump urged Japan's Takaichi not to aggravate China dispute, sources say
CHINA NEWS
27-11-2025 11:23 HKT
US President Donald Trump, left, and Sanae Takaichi, Japan's prime minister, during a signing ceremony for a document on the implementation of the US Japan trade deal at Akasaka Palace state guest house in Tokyo, Japan, on Tuesday, Oct. 28, 2025. Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS/File Photo
China's top paper urges US to rein in Japan over Taiwan
CHINA NEWS
27-11-2025 10:20 HKT
The TSMC logo is displayed on a building in Hsinchu, Taiwan April 15, 2025. REUTERS/Ann Wang
TSMC files lawsuit against former executive on security concerns
CHINA NEWS
25-11-2025 18:27 HKT
Yonaguni island (File Photo)
China slams Japan's plans to deploy missiles near Taiwan
CHINA NEWS
24-11-2025 17:25 HKT
Chinese Foreign Minister Wang Yi. (Reuters)
China says Japan sent 'shocking' wrong signal on Taiwan
CHINA NEWS
23-11-2025 15:39 HKT
Japanese Prime Minister Sanae Takaichi speaks during a press conference after the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Gyeongju, South Korea, November 1, 2025. REUTERS/Kim Hong-ji/File Photo
China takes spat with Japan over Taiwan to UN, vows to defend itself
CHINA NEWS
22-11-2025 15:31 HKT
Tai Po fire death toll reaches 94 as flames re-ignite overnight
BREAKING NEWS
5 hours ago
'I don't think I can take it anymore...' Families tearfully await news of loved ones in Tai Po tragic fire
HONG KONG NEWS
22 hours ago
Friends mourn firefighter killed in Tai Po five-alarm blaze
HONG KONG NEWS
27-11-2025 03:13 HKT
