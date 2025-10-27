logo
NEWS
breadcrumb-arrow
CHINA NEWS

Ahead of Trump-Xi meeting, China says bombers flew near Taiwan

CHINA NEWS
1 hour ago
logo
logo
logo
U.S. President Donald Trump meets with China's President Xi Jinping at the start of their bilateral meeting at the G20 leaders summit in Osaka, Japan, June 29, 2019. (File Photo)
U.S. President Donald Trump meets with China's President Xi Jinping at the start of their bilateral meeting at the G20 leaders summit in Osaka, Japan, June 29, 2019. (File Photo)
Top News
Read More
U.S. President Donald Trump speaks during the ASEAN-U.S. Summit in Kuala Lumpur, Malaysia, October 26, 2025. Reuters
Trump eyes trade deal after US, China reach early consensus in "successful" talks
MARKET
19 hours ago
U.S. President Donald Trump poses with other leaders at the ASEAN Summit in Kuala Lumpur, Malaysia, October 26, 2025. (Reuters)
Trump inks U.S. deals on trade, critical minerals with Southeast Asian partners
WORLD NEWS
22 hours ago
U.S. President Donald Trump gestures to Malaysia's Prime Minister Anwar Ibrahim during a meeting on the sidelines of the 47th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit in Kuala Lumpur, Malaysia, October 26, 2025. (Reuters)
Trump headlines ASEAN summit, Thailand-Cambodia sign ceasefire deal
WORLD NEWS
26-10-2025 14:06 HKT
Commercial trucks cross into Canada from the US at the Blue Water Bridge border crossing in Sarnia, Ontario, on October 24, 2025. (AFP)
Trump says increasing tariffs on Canada by 10 percent
WORLD NEWS
26-10-2025 12:13 HKT
U.S. President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un at the demilitarized zone separating the two Koreas, in Panmunjom, South Korea, June 30, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque
Trump says North Korea is "sort of a nuclear power"
WORLD NEWS
25-10-2025 18:07 HKT
President Trump holds a rendering of the new White House ballroom to be built, October 22. REUTERS/Kevin Lamarque
The bulldozer and the ballroom: Trump makes his mark on the White House
WORLD NEWS
25-10-2025 17:28 HKT
Photo by WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP. New York Attorney General Letitia James places her hand over her heart to acknowledge supporters while speaking outside the Walter E. Hoffman United States Courthouse following an arraignment hearing on October 24, 2025 in Norfolk, Virginia.
NY attorney general pleads not guilty, says Trump seeking 'revenge'
WORLD NEWS
25-10-2025 15:41 HKT
Photo by GEOFF ROBINS / AFP. The US and Canada flags flutter next to the Blue Water Bridge border crossing in Point Edward, Ontario, on October 24, 2025.
Canadians pull tariff ad after furious Trump scraps trade talks
WORLD NEWS
25-10-2025 12:06 HKT
Photo by JUAN BARRETO / AFP. This combination of pictures created on August 08, 2025 shows Venezuela's President Nicolas Maduro (L) in Caracas on January 10, 2025, and US President Donald Trump (R) in Pittsburgh, Pennsylvania on July 15, 2025.
Trump sending US carrier to Latin America as war fears rise
WORLD NEWS
25-10-2025 11:59 HKT
A member of the Mississippi National Guard stands near the Washington Monument on the National Mall after U.S. President Donald Trump deployed the National Guard and ordered an increased presence of federal law enforcement to assist in crime prevention, in Washington, D.C., U.S., August 21, 2025. REUTERS/Al Drago/File Photo
Legal battles mount over Trump's National Guard deployments to U.S. cities
WORLD NEWS
24-10-2025 20:20 HKT
Elderly woman dies after taxi collision in Sau Mau Ping
HONG KONG NEWS
14 hours ago
First locally acquired chikungunya case puts 10,000 residents at risk in Diamond Hill
HONG KONG NEWS
22 hours ago
Wine & Dine 2025 attracts 163,000 visitors over four days with record attendance and spending
HONG KONG NEWS
12 hours ago
