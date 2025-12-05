logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
logo
ePaper
logo
logo
News
Comment
Business & Innovation
Property
Racing
Education
Arts & Lifestyle
Entertainment
Sports
Brain Teaser
menu__iconmenu__icon
NEWS
breadcrumb-arrow
BREAKING NEWS

Morning Recap - December 5, 2025

BREAKING NEWS
6 hours ago
logo
logo
logo
recap

Download The Standard app to stay informed with news, updates, and significant events:

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

Top News
Read More
Morning Recap - September 19, 2025
BREAKING NEWS
19-09-2025 06:57 HKT
Morning Recap - September 22, 2025
BREAKING NEWS
19-09-2025 06:57 HKT
Elderly woman dies after being dragged under tour bus in Wan Chai
BREAKING NEWS
2 hours ago
Night Recap - December 4, 2025
BREAKING NEWS
16 hours ago
Two workers trapped on suspended working platform in Kennedy Town rescued
BREAKING NEWS
03-12-2025 16:33 HKT
Tai Po fire death toll rises to 128
BREAKING NEWS
28-11-2025 07:00 HKT
Two bodies found in separate incidents off Lamma Island and Shek Kwu Chau
BREAKING NEWS
23-11-2025 21:13 HKT
File photo
HK reports one new imported case of chikungunya fever in Kwai Tsing
BREAKING NEWS
20-11-2025 21:45 HKT
Mercury to dip to 14 degrees on Wed: Observatory
BREAKING NEWS
17-11-2025 13:18 HKT
A view of the dome of the U.S. Capitol building on Capitol Hill in Washington, D.C. U.S., September 19, 2025. REUTERS/Kent Nishimura
US Senate passes bill to end government shutdown, sends to House
BREAKING NEWS
11-11-2025 10:39 HKT
Final videos show last moments of 5 workers killed in Tai Po fire
HONG KONG NEWS
04-12-2025 07:35 HKT
Banks move to block suspected fraud after claims people changing addresses to Wang Fuk Court
HONG KONG NEWS
04-12-2025 12:05 HKT
Photo: Reuters
Husband's grief captured in global photo mourns missing wife in Tai Po fire
HONG KONG NEWS
04-12-2025 03:34 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2025 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.