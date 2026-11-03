MTR to launch two small-scale residential projects in 2027

MTR Corporation (0066) plans to launch two small-scale residential projects, each with approximately 1,000 units, in the coming year to cater to different customer groups, according to David Tang Chi-fai, the company’s property and international business director.

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It is understood that the projects are likely to be in the Northern Metropolis.

MTR will consult with the industry before launching projects to understand market demand and land availability.

Tang indicated that Kwu Tung Station will be the 100th station, with the target of opening in 2027. He notedthat the railway plus property model is a financing method, emphasizing that MTR is not a developer