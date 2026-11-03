logo
City Voices
Trending
Hong Kong
Business
International
Racing
Lifestyle
Showbiz
Sport
Opinion
Games
logo
ePaper
logo
logo
City Voices
menu__toggle-icon
People
ArtCan
Trending
menu__toggle-icon
Social Buzz
Must Read
Hong Kong
menu__toggle-icon
News
Explorer
Politics
Health
Education
Business
menu__toggle-icon
Finance
Property
Innovation
ESG
International
menu__toggle-icon
China
World
Racing
menu__toggle-icon
Hong Kong Racing
World Racing
Analysis
Racecourse Entertainment
Lifestyle
menu__toggle-icon
Arts & Culture
Wellness
Food & Wine
Leisure
Showbiz
menu__toggle-icon
Entertainment
Gossip
Screen & Music
Sport
menu__toggle-icon
Sports Updates
Football
Basketball
Tennis
Opinion
menu__toggle-icon
Editorial
Insights
Games
menu__toggle-icon
Crossword
menu__iconmenu__iconmenu__icon
BUSINESS
breadcrumb-arrow
PROPERTY

MTR to launch two small-scale residential projects in 2027

PROPERTY
16 mins ago
logo
logo
logo
David Tang
David Tang

MTR Corporation (0066) plans to launch two small-scale residential projects, each with approximately 1,000 units, in the coming year to cater to different customer groups, according to David Tang Chi-fai, the company’s property and international business director.

ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

It is understood that the projects are likely to be in the Northern Metropolis.

MTR will consult with the industry before launching projects to understand market demand and land availability. 

Tang indicated that Kwu Tung Station will be the 100th station, with the target of opening in 2027. He notedthat the railway plus property model is a financing method, emphasizing that MTR is not a developer

 

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗧𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗔𝗽𝗽 ↓

 

 

 

Top News
Read More
Shanghai K11 Elysea
NWD's Shanghai K11 Elysea office occupancy nears 80pc
PROPERTY
1 hour ago
Cello Chan.
Central Residence By The Park sells 92 units to date for almost $3.1 bn
PROPERTY
23 hours ago
From left: Victor Tin, Johnson Wai, executive director & general manager at China Merchants Land.
One Marina to release 138 units via price list on Friday
PROPERTY
02-11-2026 18:04 HKT
From left: Mark Hahn, general manager of sales (2) department of Henderson Land, Catherine Chui, head of mortgages, wealth and personal banking at HSBC.
Fixed-rate mortgage plan offered to buyers of Henderson's One Upper Lane
PROPERTY
02-11-2026 17:38 HKT
The Atlas I.
The Atlas I sells 8 units by tender for over HK$56.55m
PROPERTY
01-11-2026 19:27 HKT
Victor Tin.
Sino Land's One Marina draws over 5,500 checks, oversubscribed 38 times
PROPERTY
01-11-2026 17:54 HKT
Mark Hahn, left, artist To Siu-kiu
One Upper Lane to unveil first sales arrangement shortly 
PROPERTY
01-11-2026 17:39 HKT
Ricky Wong, first left.
Wheelock's Ricky Wong hosts private screening of documentary on Hong Kong's intangible heritage
PROPERTY
01-11-2026 16:36 HKT
East Town Building.
East Town Building in Wan Chai launched for sale with student housing conversion potential
PROPERTY
01-11-2026 16:03 HKT
IL PICCO.
Il Picco sells final detached house for HK$55 million
PROPERTY
01-11-2026 15:20 HKT
Mao Hamasaki recounts suspected drugging, says drink had cloudy residue
ENTERTAINMENT
02-11-2026 16:13 HKT
Man arrested over suspected drugging of Mao Hamasaki in Tsim Sha Tsui
NEWS
13 hours ago
ICAC charges two former Johnson Cleaning executives over $75 million bribes
NEWS
02-11-2026 10:48 HKT
Contact Us
About Us
Terms of Use
Privacy Policy Statement
Copyright Policy & License
Ethics Statement
|
Subscriptions
Print Advertising
Digital Advertising
Street Points
Copyright © 2026 The Standard - A division of Sing Tao News Corporation Limited. All rights reserved.