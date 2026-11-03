MTR to launch two small-scale residential projects in 2027

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One Marina to release 138 units via price list on Friday
02-11-2026 18:04 HKT
Fixed-rate mortgage plan offered to buyers of Henderson's One Upper Lane
02-11-2026 17:38 HKT
The Atlas I sells 8 units by tender for over HK$56.55m
01-11-2026 19:27 HKT
Sino Land's One Marina draws over 5,500 checks, oversubscribed 38 times
01-11-2026 17:54 HKT
One Upper Lane to unveil first sales arrangement shortly
01-11-2026 17:39 HKT
Il Picco sells final detached house for HK$55 million
01-11-2026 15:20 HKT
ICAC charges two former Johnson Cleaning executives over $75 million bribes
02-11-2026 10:48 HKT